شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وداد تلمسان الجزائري: تعاهدنا على حسم لقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال راجي مالك، المدير الفني لفريق وداد تلمسان الجزائري، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على نظيره إنجز الإيفواري بنتيجة 3-‏‏0، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24أبريل الجاري‎.‎

وقال مدرب الفريق الجزائري، إن الفريق قدم أداءً قوياً خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الجميع تعاهد على الفوز‎.‎

وأضاف، تحدثنا كلاعبين قبل المباراة وتعاهدنا على الظهور بشخصية قوية، وأن ‏يكون التركيز داخل المباراة فقط‎.‎

واختتم تصريحاته مشيداً بالتنظيم والأجواء داخل النادي الأهلي، موجهاً الشكر لجميع المسئولين.‏

تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى لليوم السادس على التوالي، وتختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

اسبوار الكونغولي روكينزو البوروندي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

الأسمنت الإثيوبي العدالة الكيني 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جرين بافالوز الزامبي جارد الكونغولي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة