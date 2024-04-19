مدرب الشرطة الرواندي يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة افريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر موسمني فيريد، المدير الفني لنادي الشرطة الرواندي عن سعادته بالنتائج التي يحققها فريقه خلال منافسات دور المجموعات ‏لبطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎



وأكد المدرب الرواندي أنه عقد محاضرة مع لاعبيه للحديث عن أخطاء المباريات الماضية ودراسة نقاط قوة وضعف الفرق ‏المنافسة، وطلب منهم التركيز في المباراة وتفادي الأخطاء وتحقيق أفضل ما يمكن‎.‎

وأشار إلى أنه يسعى خلال المباريات المقبلة لإشراك جميع اللاعبين لتجنب الإرهاق وتجهيزهم للأدوار الإقصائية المقبلة‎.‎

واختتم فيريد حديثه قائلا: البطولة رائعة وأكثر تنظيما، ونسعى لتحقيق اللقب، ونقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي والمسؤولين في النادي ‏الأهلي على التنظيم المميز.‏