مدرب الشرطة الرواندي يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة افريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر موسمني فيريد، المدير الفني لنادي الشرطة الرواندي عن سعادته بالنتائج التي يحققها فريقه خلال منافسات دور المجموعات لبطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
وأكد المدرب الرواندي أنه عقد محاضرة مع لاعبيه للحديث عن أخطاء المباريات الماضية ودراسة نقاط قوة وضعف الفرق المنافسة، وطلب منهم التركيز في المباراة وتفادي الأخطاء وتحقيق أفضل ما يمكن.
وأشار إلى أنه يسعى خلال المباريات المقبلة لإشراك جميع اللاعبين لتجنب الإرهاق وتجهيزهم للأدوار الإقصائية المقبلة.
واختتم فيريد حديثه قائلا: البطولة رائعة وأكثر تنظيما، ونسعى لتحقيق اللقب، ونقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي والمسؤولين في النادي الأهلي على التنظيم المميز.