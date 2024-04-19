شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بريميرو دي أوجوستو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سيدات يد الأهلي اليوم، الجمعة، الاستعداد لمباراة بريميرو دي أوجوستو في ثاني مواجهات الفريق ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها الجزائر.

ويخوض فريق سيدات يد الأهلي مرانا قويا فى الصالة متعددة الرياضات فى الخامسة مساءً، حيث يؤدي الفريق فقرات تدريبية متنوعة، خلال المران الجماعي الأخير قبل مواجهة فريق بريميرو دي أوجوستو غدا السبت.



وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على على دي جي إس بي بنتيجة26-21، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.