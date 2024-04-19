الدرديري: شيكابالا تعرض للسب من جمهور الأهلي ورد مفاجئ من علاء عزت

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على أزمة سب جماهير الأهلي، لقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، خلال مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

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وقال الدرديري في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن جماهير الأهلي مازالت تمارس هويتها المفضلة ضد قائد الزمالك شيكابالا، فور نزوله ملعب القاهرة، انهالت الشتائم والسب ضد الفهد الأسمر.

وفي الناحية الأخرى رد الناقد الرياضي علاء عزت، على تصريحات الدرديري قائلا، بأن محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعرض هو الآخر للسب من جانب جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري