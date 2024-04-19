عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام بلدية المحلة بدوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل الأساسي لمواجهة بلدية المحلة اليوم الجمعة على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة البلديه كالاتي..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: لؤي وائل، أحمد علاء، فاروق نور الدين، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي، محمد مجلي، عمار حمدي، محمد عنتر.

هجوم: محمد سالم، أمادو أنياس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 يجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.