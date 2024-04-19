شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إعادة كهربا لقيادة هجوم الأهلي فى مباراة مازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها غداً السبت لقيادة هجوم الأهلى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وجلس كهربا على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك وشارك بديلا فى اللقاء الذى خسره المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، ولكن سوء أرضية ملعب بطل الكونغو أنهى فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة.

وخسر الاهلى من البنك الأهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد إف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الأحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب فى الثالثة عصر غد، السبت، فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب عباستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.