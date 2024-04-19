غدا انطلاق الجولة ال24 من دورى القسم الثالث بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدا "السبت" مباريات الجولة الـ24 من دورى القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتى تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

يأتي ذلك تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام علي المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوى رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن اسماعيل المدير التنفيذى.

ومن المقرر أن يلتقى فريق اصحاب الجياد مع فريق مركز شباب ابو المطامير علي ملعب الأوليمبي، ويواجه مركز شباب كفر بولين نظيره مركز شباب ابوحمص على ملعب كفر بولين.

ويستضيف مركز شباب المعمورة نظيره بدر على ملعب المعمورة، كما يلتقى الترام مع مركز شباب ايتاى البارود على ملعب الترام فى الوقت الذى يواجه فيه مركز شباب العامرية نظيره المنتزة على ملعب مركز شباب العامرية.

فى الوقت نفسه جنبت القرعة مركز شباب الدلنجات من اللعب في هذه الجولة .. ومياه البحيرة لانسحاب نهضة العامرية.

يذكر أن جميع المباريات تقام فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .