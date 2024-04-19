إطلاق اسم البطل "نبيل الشاذلى" على مجمع الأوليمبى وسط حرب كلامية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت مبكرا حرب الانتخابات داخل اروقة النادى الاوليمبى بإنطلاق مسلسل تصفية الحسابات بقيادة الحرس القديم بالنادى وذلك على صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة لبعض أعضاء الاوليمبى العريق فبدلا من التكاتف من أجل إستعادة مكانة النادى وسط التحديات المادية والرياضية بدأت الحرب الكلامية فى الاشتعال على طريقة مسلسل " صيد العقارب" فبعد أن اعتمد مجلس إدارة النادي الاوليمبى برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي ، قرار الجمعية العمومية باطلاق اسم السباح العالمي الكابتن نبيل الشاذلي ، علي مجمع حمامات السباحة للنادى، وذلك تقديراً وتكريماً لاسمة وتاريخه الحافل في السباحة وما قدمه لمصر حتى بدأت مجموعة الحرس القديم الهجوم على الرغم من أن القرار هو قرار جمعية عمومية وليس قرار فردى بمجلس الادارة

يذكر ان الكابتن نبيل الشاذلي كان سباح بالنادى الاوليمبي خلال فترة تألقه واحرز العديد من البطولات المحلية بإسم النادي ، كما احرزالعديد من البطولات الدولية والعالميه منها خمس سنوات متتالية بطولة العالم في سباحة المسافات الطويلة وهو ما دفع الدولة لتكريمه بقرارمن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإطلاق أسمه على شاطىء بمنطقة رأس التين المجاور للبحرية التى ينتمى إليها

كما عمل مدرباً للسباحة متطوعًا بدون مقابل للنادي علي مدار عشرون عاما منذ اعتزاله اللعبة عام ١٩٧١ وكان مدربا لمنتخب مصر في ذات التوقيت .

واخرج الكابتن نبيل الشاذلي للنادى الأوليمبي العديد من أبطال العالم وسباحين دوليين منهم الكابتن ناصر الشاذلي ومجدي مندور ومحمدالمسيري ومني علي حسين وناجي عبد الله واسامة الشاذلي وسامح الشاذلي ومحمد خليل .