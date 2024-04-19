تطورات حالة لاعب المقاولون بعد بلع لسانه

سقط لؤي وائل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أرضًا على ملعب المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة أمام بلدية المحلة، حيث تبين أنه قد ابتلع لسانه.

وأوضحت مصادر صحفية أن لؤي وائل، سيظل تحت الملاحظة حتى يوم غدًا السبت في المستشفى، وسيغادر بعد الاطمئنان على حالته.

ويتواجد لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة محمد عودة، رفقة اللاعب في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته.

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وأصبحت حالة لؤي وائل مستقرة، في الوقت الحالي، بعد أن فاق من الغيبوبة إثر تعرضه لابتلاع اللسان.

وخسر فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين أمام نظيره بلدية المحلة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.