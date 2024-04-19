تصريحات متبادلة بين الغندور وشوبير بسبب هدف الزمالك أمام الاهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، وخالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن الهدف الجدلي الذي أحرزه سيف الجزيري في شباك الاهلي.

وكانت مباراة قمة الدوري المصري، شهدت هدف جدلي لفريق الزمالك في شباك الاهلي، والذي أحرزه سيف الجزيري في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”مش عارف الحقيقة إيه اللي مزعل البعض إن الكابتن توفيق السيد قال ان الهدف التاني بتاع الزمالك فاول!!؟؟”.

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وتابع شوبير:”طب ده رأيه وهو حر فيه أكيد وعلى فكره كتير من الحكام قالوا إنها فاول وآخرهم محمود البنا، عمليا في ماتش فيوتشر وفاركو امبارح وبالمناسبة ده رأيى أنا كمان.. اهلا بيكم”.

وبعد دقائق من منشور حارس الاهلي السابق، قام خالد الغندور، بنشر صورة للقطة هدف الزمالك، وعلق عليها:”إيه رأيكم فرق التصوير و الزاوية دي فاول و لا هدف”.