موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي مساء اليوم السبت ضمن منافسات صف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان فريق السيتي قد تأهل إلى دور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

فيما صعد البلوز إلى الدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة ليدز يونايتد بنتيجة 3-2.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

سيلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

ستذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول – دياز – ستونز- ووكر.

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش.

فودين– دي بروين – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: كوكوريلا – جوستو – تشالوباه – سيلفا.

الوسط: كايسيدو – مادويكي.

سترلينج، مودريك، بالمر، كالاجر.

خط الهجوم: جاكسون.