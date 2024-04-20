ظهور مفاجئ لـ الخطيب مع حسين لبيب بعد قمة الاهلي والزمالك.. شاهد

تداولت جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ونظيره حسين لبيب، بعد القمة أمام الزمالك.

وخطف محمود الخطيب وحسين لبيب، الأنظار بالظهور المفاجئ الذي جمع بينهما، بعد أيام قليلة من مواجهة قمة الدوري بين الاهلي والزمالك.

وظهر الخطيب ولبيب، في حقل زفاف نجل أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حيث دخلا في حديث جانبي.

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ويحتفل أشرف قاسم، اليوم الجمعة، بحفل زفاف نجله بحضور كوكبة من نجوم الرياضة في مقدمتهم حسين لبيب ومحمود الخطيب، بجانب عدد من أعضاء مجلسي الاهلي والزمالك.

وكان الزمالك قد استضاف نظيره الاهلي، يوم الاثنين الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على غريمه التقليدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف.