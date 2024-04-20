تصريح غير متوقع من الغندور قبل صدام الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

فاجأ خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، جماهير النادي الاهلي بتصريح غير متوقع قبل المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى النادي الاهلي استعداداته للمواجهة القوية المرتقبة أمام منافسه مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”كل التوفيق للاهلي أمام مازيمبي والزمالك أمام دريمز و نراهم في المباراة النهائية إن شاء الله”.

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ويحل الاهلي ضيفًا على حساب مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكه المكرمة.

ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الكونغولي عبر قناة beIN Sports 6، بتعليق حفيظ دراجي.

وسيتولى مهمة التعليق على مواجهة الاهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المعلق علي محمد علي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاهلي، تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني، بنتيجة 3-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل مازيمبي، بعدما تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بالفوز في الإياب بهدفين لهدف