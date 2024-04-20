3 قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي اليوم النادي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الثالثة عصرًا، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم النادي الاهلي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق سيمبا التنزاني من ربع النهائي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد، فيما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بعد فوزه على بترو أتليتكو الأنجولي.

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ومن المقرر أن تنقل ثلاث قنوات مجانية مباراة الاهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي كالتالي..

قناة نوفا سبورت اليونانية على قمر يوتلسات 16.

التردد 10928

معدل الترميز 30000

استقطاب أفقي

قناة إس تي سبورت لايف الصينية على قمر استرا سات

التردد 11938

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة إي تي في إنترتايم الأثيوبية على قمر يوتلسات

وترددها هو 11512

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

وسبق للنادي الاهلي وأن واجه مازيمبي الكونغولي في أربع مباريات من قبل بدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة، فيما خسر مباراة وحيدة.