3 قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي اليوم النادي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في تمام الثالثة عصرًا، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحسم النادي الاهلي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق سيمبا التنزاني من ربع النهائي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد، فيما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بعد فوزه على بترو أتليتكو الأنجولي.
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ومن المقرر أن تنقل ثلاث قنوات مجانية مباراة الاهلي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي كالتالي..
قناة نوفا سبورت اليونانية على قمر يوتلسات 16.
التردد 10928
معدل الترميز 30000
استقطاب أفقي
قناة إس تي سبورت لايف الصينية على قمر استرا سات
التردد 11938
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
قناة إي تي في إنترتايم الأثيوبية على قمر يوتلسات
وترددها هو 11512
معدل الترميز 30000
الاستقطاب عمودي
وسبق للنادي الاهلي وأن واجه مازيمبي الكونغولي في أربع مباريات من قبل بدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة، فيما خسر مباراة وحيدة.