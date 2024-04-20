من قبل مشجع سعودي .. أول تعليق للمهاجم المغربي حمد الله بعد واقعة ضربه بالكرباج

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مهاجم اتحاد جدة، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، كواليس واقعة تعرضه للضرب بالسوط من قبل أحد المشجعين عقب مباراة فريقه ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي فاز بها الهلال على الاتحاد 4-1 في أبوظبي منتصف الأسبوع الماضي، حصلت مشاجرة بين حمد الله الذي كان صاحب الهدف الوحيد للفريق الخاسر، وأحد المشجعين الذي رد على رشه بالمياه من قبل اللاعب المغربي بضربه بالسوط.

وعن تلك الواقعة، قال حمد الله في تصريحات نقلها موقع "kooora" : "هي مشكلة بسيطة، ولكنها أخذت حجما كبيرا.. كان تصرفا سيئا من هذا الشخص الذي لا يمثل أي طرف من جماهير الاتحاد أو النصر أو الهلال".

وأضاف: "قررت التنازل عن الواقعة، وذلك ليس ضعفا وإنما شهامة مني، لأنني أقدر ظروف الناس، ومن الممكن أنه كان يمر بظروف صعبة، ولهذا السبب تنازلت".

وأكمل: "إذا قمت بالتصعيد، لتسببت في سجن هذا الشخص لكنني لا أحب ذلك، ربما كان هناك بعض الأشخاص الذين سيتخذون قرارات أخرى".

واختتم: "في النهاية نحن إخوة، وأتمنى ألا تتكرر هذه الأمور مرة أخرى، وأتمنى أيضا أن يحضر هذا المشجع خلال المباريات المقبلة في الدوري السعودي، من أجل تشجيع الفريق الذي ينتمي له بصورة حضارية".