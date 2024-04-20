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ضمك بقيادة طارق حامد في مواجهة الأخدود اليوم بدوري روشن

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك والذي يحترف في صفوفه الدولي المصري طارق حامد نظيره فريق الأخدود مساء اليوم السبت على إستاد مدينة هذلول بن عبدالعزيز ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويدخل ضمك اللقاء وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشمن برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة .

موعد مباراة ضمك والأخدود

تقام مباراة ضمك والأخدود في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأخدود 

تذاع  مباراة ضمك والأخدود اليوم عبر قناة SSC  extra HD2 .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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