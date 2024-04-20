مفاجآت في تشكيل الاهلي لمباراة مازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي عن تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الاهلي ضد مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصر اليوم، على أن تلعب مباراة الإياب يوم الجمعة القادمة في القاهرة.

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وجاء تشكيل الاهلي لمباراة مازيمبي الكونغولي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق.

في خط الهجوم: رضا سليم، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي.

وسبق للنادي الاهلي وأن واجه مازيمبي الكونغولي في أربع مباريات سابقة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.

وكان المارد الأحمر قد تلقى الهزيمة من نظيره الزمالك بهدفين لهدف في آخر مواجهة للفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.