قائمة طنطا لمواجهة السكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور المدير الفني للفريق عن قائمة اللاعبين التي سوف تواجة السكة الحديد غداً الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري المحترفين لكرة القدم.

يحتل طنطا المركز السابع في دوري المحترفين لكرة القدم برصيد ٣٦ نقطة وسوف يواجة السكة الحديد علي ملعب الأخير بالقاهرة في تمام الثالثة والنصف عصراً .

قائمة طنطا..

بيدو نصر ، طاهر رمضان ، ساهر زيادة ، أحمد علي ، حسام غالي ، شهاب فتحي ، إسلام واصل ، محمد حسام الشرخة ، أحمد السيد عبد الهادي ، محمد السيد عبد الهادي ، شريف الفقي ، أقطاي عبد الله ، حسون محمد ، إبراهيم جمال ، أحمد فكري آباظه ، عوض التهامي، محمد كرم ،محمد نبيل طلبة ، فارس طارق ، ممادو رشيد ، ميدو شتات ، كريم أسامة