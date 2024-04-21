مولودية بو سالم الجزائري يعبر إلى دور الثمانية ببطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق مولودية بوسالم التونسي تأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي حتى 24 أبريل، وذلك بعد الفوز على فريق جرين بافالوز الزامبي بنتيجة 3-2.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من الطرفين اللذين وصلا إلى شوط فاصل حسمه مولودية بوسالم، ليواصل الفريق التونسي حملة الدفاع عن لقبه.

تقدم فريق جرين بافالوز الزامبي في الشوط الأول بنتيجة 25-23، ليعود مولودية بوسالم ويتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، ويواصل الفريق التونسي تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، ويعود جرين للفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21، ليتعادل الفريقان، قبل أن يحسم مولودية بوسالم التونسي الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 17-15.