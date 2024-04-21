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موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مساء اليوم الأحد، أمام نظيره فولهام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من ، على ملعب "كرافين كوتاج".

 

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة 

 

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي
تذاع مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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