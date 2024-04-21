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محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نظيره فولهام، في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة .

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: جوميز، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.


في خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

 

وتنطلق صافرة أحداث مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت ، فيما تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وخسر ليفربول في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب "الأنفيلد" قبل توديعه منافسات الدوري الأوروبي بأيام على يد أتالانتا من ربع النهائي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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