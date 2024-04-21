تقلبات أسعار العملات.. تراجع الدولار وارتفاع اليوان أمام الروبل

يشهد سوق العملات تقلبات ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، مع تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات الرئيسية، بما في ذلك الروبل الروسي. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل، مما يعكس قوة الاقتصاد الصيني واستقراره النسبي.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي عند بدء تداولات بورصة موسكو اليوم بواقع 11.25 كوبيكًا، ليصل إلى 94.3075 روبلًا. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها:

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير: قام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في أعقاب الأزمة الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة جاذبية الروبل للمستثمرين ودفع الطلب عليه.

فرض قيود على بيع العملات الأجنبية: فرضت روسيا قيودًا على بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات والمؤسسات المالية، مما قلل من المعروض من الدولار الأمريكي في السوق.

تحول روسيا إلى استخدام اليوان في التجارة الخارجية: زادت روسيا من استخدامها لليوان الصيني في التجارة الخارجية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي.

استقرار سعر صرف اليورو أمام الروبل

بقي سعر صرف اليورو ثابتًا عند مستوى 100.24 روبلًا، ولم يشهد أي تغيير يُذكر خلال تداولات اليوم. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن اليورو تأثر بشكل أقل بالعقوبات المفروضة على روسيا مقارنة بالدولار الأمريكي.

ارتفاع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل

ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 0.70 كوبيك، ليصل إلى 12.9845 روبلًا. ويعود هذا الارتفاع إلى قوة الاقتصاد الصيني واستقراره النسبي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على اليوان من قبل روسيا كبديل للدولار الأمريكي.

خاتمة: تؤكد تقلبات أسعار العملات الأخيرة على أهمية تنويع احتياطيات العملات الأجنبية للدول، وعدم الاعتماد على عملة واحدة بشكل رئيسي. كما تشير إلى أن الاقتصاد الصيني يزداد قوة واستقرارًا، وأن اليوان الصيني قد يصبح عملة دولية رئيسية في المستقبل.