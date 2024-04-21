ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك ودريمز يث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك ودريمز يث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الكونفدرالية ، ويواجه نادي الزمالك المصري تحديًا كبيرًا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد لاستضافة فريق دريمز الغاني في مباراة الذهاب على أرض ملعب ستاد القاهرة. يأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل تأمين مركز مريح قبل المواجهة العودة في غانا.

بعد الفوز الحاسم على الغريم التقليدي النادي الأهلي في الدوري المصري بنتيجة 2-1، يدخل الفريق المصري مباراته القادمة مدعومًا بالثقة والروح المعنوية العالية. يسعى "الفارس الأبيض" إلى الاستفادة من هذا الانتصار وتحقيق فوز يضمن له التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

مع غياب عدد من اللاعبين المهمين مثل أحمد سيد زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح بسبب الإصابة، يتوقع أن تكون المهمة أصعب بالنسبة للزمالك. ومع ذلك، يجب على الفريق البحث عن بدائل قوية لتعويض غياباته وضمان تحقيق الفوز.

وصل الزمالك إلى نصف نهائي الكأس بعد تغلبه على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في المجموع، حيث فاز في مباراة الذهاب 2-1، وتعادل في الإياب بهدف لكل فريق. يعكس هذا الأداء القوي للفريق البيضاوي قدرته على التأقلم والتعامل مع ضغوط المنافسات القارية.

في المقابل، تأهل فريق دريمز الغاني لنصف نهائي الكونفدرالية بعد أداء قوي أيضًا، حيث تعادل مع الملعب المالي بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين وتأهل بفضل فوزه في المباراة الأولى بنتيجة 2-1.

يتوقع أن تكون مباراة الزمالك ودريمز مثيرة وممتعة، حيث يسعى كل فريق للظفر بنتيجة إيجابية قبل المباراة العودة. وسيكون على الزمالك الاستعداد بشكل جيد والتركيز خلال اللقاء، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتحقيق الهدف المنشود من التأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المكان الحصري لبث وتغطية جميع مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2024. يتيح هذا للمشتركين في الشبكة متابعة كافة أحداث البطولة ومبارياتها بسهولة وبجودة عالية.



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لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز بث مباشر في كأس الكونفدرالية .. اضغط هنا

من المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك المصري ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر قناة "bein sports HD6"، حيث ستكون البث مباشرًا وحصريًا للمباراة. يمكن للمشتركين في الشبكة الاستمتاع بمتابعة اللقاء ومشاهدة تفاصيله وتطوراته من خلال هذه القناة.

وبفضل هذه التغطية الشاملة لقنوات بي إن سبورتس، يمكن لعشاق كرة القدم في المنطقة العربية وشمال أفريقيا الاستمتاع بمشاهدة المباريات الحاسمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية ومتابعة أداء الأندية المشاركة في البطولة.

معلق مباراة الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

المعلق علي محمد علي يتولى التعليق على مباراة الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

يمكنكم مشاهدة قناة "bein sports HD6" الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

تردد القناة: 10810.

الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة الزمالك ودريمز في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

تقام مباراة الزمالك ودريمز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 يوم الأحد 21 أبريل/ نيسان 2024 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات.