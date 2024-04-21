ليفاندوفسكي ورافينيا على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن قائمة البارسا لمواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويأتي الثنائي الهجومي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا على رأس قائمة البلوجرانا لمواجهة ريال مدريد، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد.

قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

خط وسط: أوريول روميو، فرينكي دي يونج، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بينما ودع برشلونة المسابقة من الدور ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان.