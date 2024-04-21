سماء العلمين تعلن تضامنها مع الشعب الاماراتى لتجاوز تحديات السيول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سماء العلمين الجديدة تضامنها مع الشعب الاماراتى فى مواجهة أزمته الاخيرة بالسيول التى تعرضت لها الامارات مؤخرا وتسببفى حالة من الغرق والشلل المروري هناك

وأطلقت العلمين فى سمائها علم الامارات من أمام أشهر الفنادق الفخمة والذى أنطلق بسرعة الى عنان السماء معلنة ان الامارات ستتخطى تحديات الطبيعة وستظل شامخة عالية وستتجاوز الظروف بتضافر كل الجهود المعنية

كانت دولة الامارات قد تعرضت ال موجة من السيول والامطار الغزيرة خلال الايام الثلاثة الماضية والتي شكلت سيول جارفة في عدة مناطقفي الإمارات وتسببت الأمطار في انهيار الطرق

وفى وقت سابق كان مركز الأرصاد الجوية قد توقع حدوث فيضانات بمناطق في الإمارات نتيجة هطول الأمطار والعواصف الرعدية، حذرت الامارات مواطنيها بتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه، وبدورها شددت وزارة الداخلية، تحذيراتها قائلة "نظرا لتعرض عدة مناطق فى الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه

يذكر أن فكرة إطلاق علم الامارات بسماء العلمين جاءت من منطلق الاخوة والمحبة بين الشعب المصرى والاماراتي لما تربطهما من ود وحب على مر التاريخ ولذلك تم إختيار إطلاق العلم الاماراتى من أعلى نقطة من ابراج العلمين التى تحولت الى صرح سياحى عالمى خلال السنوات الست الاخيرة والتى كانت كافية كي تتحول أرض العلمين من صحراء جرداء إلى مدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان، لتصبح مدينة العلمين الجديدة قبلة رئيسية لرواد الساحل الشمالي.

ومن ابرز معالمها واجهات أبراج مدينة العلمين الجديدة، التي يصل عددها إلى 15 برجا، ويصل ارتفاع كل برج إلى 100 متر، وتم تشغيل ما يقرب من نصفها، وتضم شققا سكنية وإدارية وفندقية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من مولات وأماكن ترفيهية توفرها الأبراج.

وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وواحدة من مدن الجيل الرابع، ولا تختلف كثيرا عن العاصمة الإدارية الجديدة لاحتوائها على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح تطوير مدينة العلمين الجديدة هو التركيز على بناء البنية التحتية الحديثة والمتطورة حيث قامت الحكومة المصرية بتوفير الطرق والميناء والمطارات والخدمات الضرورية الأخرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.