شيكابالا أساسيا.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني، المقرر لها السادسة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.