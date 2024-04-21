التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين فولهام وليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام نظيره فولهام بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي يشهدها ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وتقدم ألكساندر أرنولد لليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل تيموثي كاستانيي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

وجاء ليفربول قبل بداية المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بينما خاض فولهام ولديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – روبرتسون.

في خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إليوت.

في خط الهجوم: كودي جاكبو– جوتا – لويس دياز.