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التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين فولهام وليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة أمام نظيره فولهام بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي يشهدها ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الممتاز لهذا الموسم.

وتقدم ألكساندر أرنولد لليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل تيموثي كاستانيي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

وجاء ليفربول قبل بداية المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بينما خاض فولهام ولديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – روبرتسون.

في خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إليوت.

في خط الهجوم: كودي جاكبو– جوتا – لويس دياز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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