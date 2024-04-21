تشافي يُعلن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد.. ليفاندوفسكي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن تشكيل كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في تمام التاسعة من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 78 نقطة، بينما يأتي برشلونة في وصافة الترتيب بـ 70 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء، كل من:

مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.