مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد ويضرب موعدا مع السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد انتصاره على كوفينتري سيتي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بنتيجة 3-3 في نصف النهائي.

سجل سكوت ماكتومناي نجم مانشستر يونايتد الهدف الأول في الدقيقة 23 قبل أن يضيف هاري ماجواير ثاني الأهداف قبل نهاية الشوط الأول.

ثم في الشوط الثاني سجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثالث في الدقيقة 58، بعدها في الدقيقة 71 سجل سيمس لاعب كوفينتري هدف تقليص الفارق قبل أن يضيف زميله أوهاري ثاني الأهداف في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الشياطين الحمر.

تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليواجه مانشستر سيتي بعدما أنتصر الأخير على تشيلسي بهدف نظيف.

