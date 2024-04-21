ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

مشاهدة البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني ، ولا صوت يعلو في إسبانيا، فوق الحديث عن الموقعة الأهم على مستوى الموسم، والتي تجمع عملاقا الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو الأرض الشهير، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني، والتي من شأنها أن تحسم مصير البطل هذا الموسم بشكل كبير، لذلك نرصد كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي من المتوقع أن تحظى على نسبة مشاهدات كبيرة من أنحاء العالم.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ينقل بصورة حصرية عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني، لكن هناك العديد من الطرق المجانية لمشاهدة البث المباشر لمباراة الكلاسيكو، بعدما أعلنت أكثر من قناة إذاعة اللقاء المرتقب، والأهم في الدوري الإسباني على مدار السنوات الماضية.



لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في الدوري الإسباني .. اضغط هنا

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو بث مباشر عن طريق القنوات التالية:

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد: 12129

عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Astra 3A.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد:11739

أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر الصناعي: Astra 3A.

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ أن الثنائي سيقاتل من أجل حسم النقاط الثلاثة والاقتراب من التتويج باللقب المحلي، إذ يسعى برشلونة للحفاظ على لقبه الذي حصده في الموسم المنقضي، لكنه يبتعد عن الصدارة بـ8 نقاط، بينما يرغب ريال مدريد في مواصلة الوقوف في الصدارة والحفاظ على فرصة استعادة اللقب الذي انتزع منه الموسم المنقضي، لذلك ستكون المباراة مزدحمة بالعديد من التحديات الاستثنائية بين الفريقين.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512

عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر الصناعي: Eutelsat.



