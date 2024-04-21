شكرا لقرائتكم خبر أبطال العالم لقفز الحواجز يشيدون بالجمهور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بطل كأس العالم والمصنف الأول في التصنيف العالمي الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم الأبطال الثلاثة عقب التتويج «خلال الموسم الحالي سعيد بالمحافظة على شارة البطل، رغم أني تعرضت للنقص في النقاط»، وأكثر ما يهم الفارس راحة جواده، وبما أن الأرضية والإسطبل والأجواء بشكل عام مناسبة فإنه سيكون سعيدا جدا وتركيزه للمنافسة، والجمهور السعودي شغوف ومحب لهذه الرياضة ولجوادي، وشكرا على تشجيعهم لي».
كما نوه صاحب المركز الثاني الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد، بالاستضافة المميزة والنجاح الكبير للبطولة، والحضور الكثيف والمميز من الجمهور السعودي المحب لرياضة الفروسية.
فيما امتدح الفارس السويدي بيدير فريدريكسون صاحب المركز الثالث في البطولة الاستضافة ومقر البطولة والأرضية والأجواء في الصالة المغلقة والحضور الجماهيري.
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال العالم لقفز الحواجز يشيدون بالجمهور السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.