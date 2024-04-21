شكرا لقرائتكم خبر أبطال العالم لقفز الحواجز يشيدون بالجمهور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الفرسان الثلاثة المتوجون بالمراكز الثلاثة الأوائل في كأس العالم لقفز الحواجز، ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول على أرض مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالرياض، بالنجاح الكبير للبطولة التي عاشوا خلالها أسبوعا حافلا اختتم بتحقيق المنجز الذي حضروا من أجله، وبالجمهور السعودي الذي حضر بكثافة في الختام.

وقال بطل كأس العالم والمصنف الأول في التصنيف العالمي الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي ضم الأبطال الثلاثة عقب التتويج «خلال الموسم الحالي سعيد بالمحافظة على شارة البطل، رغم أني تعرضت للنقص في النقاط»، وأكثر ما يهم الفارس راحة جواده، وبما أن الأرضية والإسطبل والأجواء بشكل عام مناسبة فإنه سيكون سعيدا جدا وتركيزه للمنافسة، والجمهور السعودي شغوف ومحب لهذه الرياضة ولجوادي، وشكرا على تشجيعهم لي».

كما نوه صاحب المركز الثاني الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد، بالاستضافة المميزة والنجاح الكبير للبطولة، والحضور الكثيف والمميز من الجمهور السعودي المحب لرياضة الفروسية.

فيما امتدح الفارس السويدي بيدير فريدريكسون صاحب المركز الثالث في البطولة الاستضافة ومقر البطولة والأرضية والأجواء في الصالة المغلقة والحضور الجماهيري.