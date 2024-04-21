موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين السيتي واليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره كوفنتري سيتي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما نجح السيتزين في التأهل بصعوبة، بعد الفوز على نظيره تشيلسي بهدف نظيف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

من المقرر انطلاق موقعة مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد يوم السبت 25 مايو المقبل، والتي يشهدها ملعب "ويمبلي"، لكن لم يتم تحديد الساعة حتى هذه اللحظة.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على اليونايتد للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، حيث توج السيتزين بالنسخة الماضية من البطولة، بعدما فاز بهدفين مقابل هدف أمام الشياطين الحمر.