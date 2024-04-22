صدام "الجريحين".. الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي الليلة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة وهدفهما النقاط الثلاث، خصوصا بعدما غابت الانتصارات عنهما في أخر جولتين، حيث خسر الاتحاد أمام الزمالك وتعادل مع سيراميكا كليوباترا، بينما خسر الاسماعيلي أمام زد وتعادل مع مودرن فيوتشر.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث لعب الفريق 18 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 8 مباريات.

على الناحية الأخرى يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث لعب الفريق السكندري 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في مثلهما، بينما تلقى أبناء طارق العشري الخسارة في 3 مباريات.