شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية: المدينة الأولمبية احد القلاع الحديثة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه العميد أركان يوسف دسمال الكوارى، رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للبطولة العربية العسكرية للفروسية، ومساعيه لخدمة مصالح الأمة والجيوش العربية.

وقال دسمال فى المؤتمر الصحفى للبطولة، إن الاتحاد العربى يعمل على تطوير الحركة الرياضية فى القوات المسلحة، وعقد دورات تدريبية وتاهيلية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى الدول العربية

واختتم حديثه مؤكدا أن المدينة الأولمبية إحدى القلاع الحديثة فى جمهورية مصر العربية، والتى ستستضيف البطولة العربية العسكرية فى نسختها الأولى فى الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجارى.