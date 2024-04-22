«أبوه اللي بيدير الزمالك».. مرتضى منصور يشن هجوما قويا على نجل ممدوح عباس

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق هو من يدير القلعة البيضاء حاليا.

وقال مرتضى، في تصريحات لموقع "مصراوي" أمام المحكمة اليوم الإثنين، إن "ممدوح عباس متحكم في النادي، ويتصرف كأنه هو رئيس النادي الفعلي، ومحاميه كمال شعيب هو من يحضر في الجلسات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين".

وأضاف رئيس الزمالك السابق: "بقول لأيمن ممدوح عباس نجل ممدوح عباس، مش هتشمها ولا هتيجي رئيس نادي أبدا، ده أحفادي أولاد أحمد مرتضى لو نزلوا قدامك في الانتخابات هيكتسحوك".

وتابع: "حسين لبيب ترشح على انتخابات نادي الزمالك، وهو ليس عضوا من الأساس بالنادي، لذلك ترشحه باطل وهو ما أثبته حاليا، وقدم صورة من إيصال دفع الاشتراك وليس الأصل".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "حسام المندوه الحسيني صدر حكم ضده يوم الانتخابات ببطلان ترشحه في الانتخابات، واستكمل الترشيح ونجح، ووجوده حاليا باطل، وتم الاستعانة بالألتراس خلال الانتخابات لإرهاب الأعضاء ومعظمهم خاف ينزل".