بطولة اسبانيا: دي يونغ يغيب عن مباريات برشلونة المتبقية هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: سيغيب لاعب وسط برشلونة الاسباني الهولندي فرنكي دي يونغ على الأرجح عن الفترة المتبقية من الموسم المحلي، بعد تعرّضه لاصابة في الكاحل خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الاسباني لكرة القدم الاحد.

لكن لحسن حظ دي يونغ انه سيكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 هذا الصيف، بعد ان كشفت وسائل اعلام اسبانية انه سيغيب لنحو خمسة اسابيع.

وقال النادي الكاتالوني في بيان دون تحديد مدة غياب لاعبه "أكّدت الفحوص التي أجريت يوم الاثنين أن فرنكي دي يونغ أصيب بالتواء في كاحله الأيمن".

وخرج دي يونغ محمولا قبل نهاية الشوط الاول في المباراة التي انتهت بفوز الغريم التقليدي ريال مدريد 3 2 على ملعبه في سانتياغو برنبايو، بعد ان اصيب في التحام مع الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وهذه المرة الثالثة التي يتعرّض فيها البولندي البالغ 26 عاما لاصابة في الكاحل هذا الموسم، بعد ان عاد في 10 الحالي من اصابة مماثلة.

وتواجه هولندا كلا من كندا وأيسلندا وديا في 6 و10 حزيران (يونيو) المقبل تواليا، قبل انطلاق النهائيات في 14 من الشهر نفسه.

ويتنافس فريق المدرب رونالد كومان في مجموعة صعبة الى جانب فرنسا، بولندا والنمسا.

ويأمل دي يونغ ان يكون حاضرا في المواجهة امام بولندا بقيادة زميله في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في 16 حزيران (يونيو).