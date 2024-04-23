أمير هشام: مطالبات زيزو لجماهير الزمالك بالزووم ضد حكم دريمز جزء من كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ما فعله أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، ومطالبته للجماهير بالزووم ضد حكم مواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية، هو أمر عادي وهو جزء من اللعبة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأمر قد يكون غير مقبول للبعض بسبب أن الحديث من زيزو، ولكن الطبيعي أن دور الجماهير هو الضغط لمساعدة فريقه بشكل غير مباشر".

وأضاف أمير هشام: "زيزو يحاول استغلال خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، خاصةً إذا كان الفريق ليس في حالته من أجل التأثير على حكم المباراة دون التطرق إلى شخصيته وقدرته على تحمل الضغط من عدمه والهجوم ضد زيزو مبالغ فيه".