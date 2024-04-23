الزمالك يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة الاياب أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هجوم بعض جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد محمود شيكابالا قائد الفريق، ظالم له.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا فرد من المنظومة ولكنه من أفضل اللاعبين، والهجوم ضده غير مبرر خاصةً أنه كان هناك نقص في صفوف الزمالك ضد دريمز الغاني، بالإضافة إلى تشكيل جوزيه جوميز المدير الفني، الخاطئ منذ البداية".

وأضاف أمير هشام: "أتمنى عدم وجود مبالغة في الهجوم ضد شيكابالا، واللاعب يقترب من عدم المشاركة بشكل أساسي في مباراة الإياب وسيكون ورقة رابحة على دكة البدلاء".

واختتم: "الزمالك سوف يستعيد خدمات كل من أحمد فتوح وزيزو وعمر جابر ثلاثي الفريق، خلال المباراة المقبلة بعد تعافيهم من الإصابة".