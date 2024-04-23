تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري آبطال آسيا .. الندية حاضرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الهلال السعودي لاستقبال ضيفه فريق العين الإماراتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب المملكة آرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة غرب القارة.

يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة المدير الفني المخضرم خورخي خيسوس بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتاج العملاق الأزرق للانتصار بفارق 3 أهداف على الأقل لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

على الجانب الأخر يدخل فريق العين المباراة منتشيًا بالانتصار الذي حققه على أرضه بمباراة الذهاب، وكان العين قد فاز ذهابًا برباعية مقابل هدفين، ويكفية التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف في مباراة اليوم لحسم تأهله رسميًا.

تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري ابطال اسيا

التثى الفريقان في 15 مباراة

= 6 انتصارات للهلال

= 7 انتصارات للعين

= 2 تعادل

= سجل الهلال 18 هدفًا

= سجل العين 16 هدفًا

موعد مباراة الهلال والعين اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلقي مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة :

فهد العتيبي | SSC HD1

مدحت شلبي | SSC HD1

حسن العيدروس | bein AFC

خليل البلوشي | الكأسHD9

عامر عبدالله | أبوظبي آسيا 1