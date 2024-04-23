تعرف على حكام مباريات الجولة السابعة بمجموعة الهبوط في المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 5 مباريات من المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني "دورى المحترفين"، والمقرر إقامتها في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة السابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين لمجموعة الهبوط بدوري القسم الثاني أ "المحترفين".

1- بترول اسيوط × اسوان

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي البترول بقيادة محمود حسين حكما للساحة ويعاونه محمود دين مساعد أول، ومحمد أبورحاب مساعد ثان، ويتواجد محمد على كامل حكما رابعا.

حكام مباراة بترول أسيوط وأسوان

2- جمهورية شبين × دكرنس

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي شبين الكوم بقيادة مبروك نبيل حكما للساحة ويعاونه كيرلس نزيه مساعد أول، وهشام صبري مساعد ثان، ويتواجد أحمد العباسي حكما رابعا.

حكام مباراة جمهورية شبين ودكرنس

3- ابو قير للاسمده × مصر للمقاصة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي ابو قير بقيادة أحمد عبدالسميع حكما للساحة ويعاونه وائل عاطف مساعد أول، وعمران فريج مساعد ثان، ويتواجد طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.

حكام مباراة أبو قير للأسمدة ومصر المقاصة

4- مكادى × المصرية للإتصالات

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي الجونة بقيادة عمرو الشناوي حكما للساحة ويعاونه كريم مهيا مساعد أول، ووليد حميد مساعد ثان، ويتواجد عمرو يوسف حكما رابعا.

حكام مباراة مكادي ووي

5- النصر للتعدين × النجوم

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي النصر للتعدين بقيادة أحمد جمال شاهين حكما للساحة ويعاونه وائل فتحي مساعد أول، ومحمد أحمد حسين مساعد ثان، ويتواجد احمد عبدالعال خلف حكما رابعا.

حكام مباراة النصر للتعدين والنجوم

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط