مصر تستضيف البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بالأمس بعثة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي إلى أرض الوطن بعد مشاركتهم في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي، تم استقبال البعثة بحفاوة من قبل اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الأولمبية، ورئيس لجنة التجديف الشاطئي، بالإضافة إلى القبطان محمد سلامة، رئيس منطقة القناة للتجديف.

وأعربت الكابتن سارة أشرف، مدربة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي ورئيسة البعثة، عن سعادتها بالنتائج التي تحققت وبالحصول على الميدالية الفضية. وأشارت إلى أن المنافسة كانت قوية للغاية، حيث تنافس لاعبونا المصريون مع أبطال العالم في التجديف الشاطئي والتجديف الكلاسيكي، بالإضافة إلى الأبطال الأولمبيين.

وأبدت ايضا سعادتها بأداء اللاعبين المصريين وتفوقهم في المنافسات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي قد حقق نجاحات عديدة على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة. وتعكس مشاركتهم في بطولة قبرص الدولية تطور هذه الرياضة وازدهارها.

وأكد الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضة التجديف الشاطئي، وتعمل على تطويرها وتعزيز مكانتها العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر هذا العام البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي، وذلك بعد جهود مضنية للحصول علي هذه الفرصة ولتحقيق تنظيم ناجح للبطولة.

تتطلع مصر إلى مستقبل مشرق في رياضة التجديف الشاطئي، وتؤكد الالتزام بدعم اللاعبين والعمل على تطوير هذه الرياضة الواعدة.

ومن المتوقع أن يحقق المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي مزيدًا من النجاحات والتفوق في المستقبل، مما سيسهم في تعزيز صورة مصر كقوة رياضية دولية قوية في رياضة التجديف الشاطئي.