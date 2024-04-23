احتفالات إنتر بعرش إيطاليا بمسيرة من سان سيرو إلى الكاتدرائية

الرياص - اسماء السيد - روما : أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن مباراة إنتر ميلان وتورينو المقررة مبدئيًا السبت تأجّلت إلى ظهر الأحد وسيتبعها عرض بالحافلة في شوارع ميلانو لبطل الكالتشيو الجديد.

وأوضحت الرابطة في بيان "بناءً على طلب محافظة ميلانو، ستقام مباراة المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي بين إنتر وتورينو يوم الأحد الساعة 12:30 ظهرًا، بدلاً من السبت الساعة 3:00 عصرًا".

وأعلن إنتر على الفور أن "حافلة ذات طابقين تقلّ أبطال إيطاليا ستغادر سان سيرو بعد المباراة مباشرة للوصول إلى ساحة الكاتدرائية" في وسط المدينة.

وكان إنتر خطّط مبدئيًا للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي العشرين في تاريخه، وهو الأول منذ عام 2021، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

لكن الظروف الجوية في العاصمة اللومباردية أجبرت نادي الـ"نيراتزوري" على مراجعة خططه.