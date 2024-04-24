تعليق مثير من شوبير على عودة الشناوي ومنافسة نجله في الاهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على المنافسة بين نجله مصطفى حارس مرمى النادي الاهلي مع زميله محمد الشناوي، في حراسة عرين الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: ” مدرب الاهلي هيكون سعيد لما يكون عنده عدد وفير من الحراس الجيدين والمميزين، والفرصة تأتي عند الإصابة أو الإيقاف أو غيرها من الأسباب التي تعيق عملية مشاركة الحارس الأساسي”.

وتابع: “المقامات محفوظة ولكن الفرصة لما تيجي لازم تغتنمها بشكل مميز، فخور بالشناوي وفخور بمصطفى شوبير لتشبثه بالفرصة التي سنحت له”.

https://x.com/ONTimeSports/status/1782899962113647020?t=smjhRu2GEFd6-dMjrgnT6Q&s=08

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وشارك مصطفى شوبير مع الاهلي خلال الفترة الماضية بعد إصابة محمد الشناوي، واستغل الفرصة بشكل جيد وظهر بشكل لافت مما جعل جماهير القلعة الحمراء تشيد به.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.