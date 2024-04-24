بشير التابعي: شخصية الأهلي حاضرة في المواجهات القوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه يثق في قدرة الأهلي على تخطي عقبة مازيمبي والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال التابعي في تصريحات إعلامية مع محمد شبانة: " الأهلي سيفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 ويصعد للمباراة النهائية، بعدما رأيت مستوى المنافس في لقاء الذهاب ".

وأضاف: " الأحمر كان قادرا على الفوز رغم الغيابات، ومع عودة المصابين ووجود الجمهور بقوة الأهلي سيحقق انتصار كبير ".

وواصل: " الأهلي لديه خبرات كبيرة في قارة إفريقيا ودائمًا لديه حظ كبير في البطولات القارية، الموسم الماضي كان قريبا من المغادرة وفاز باللقب ".

واختتم: " هناك عمل جيد أيضا من المدير الفني واللاعبين، وشخصية الفريق حاضرة في المواجهات القوية على مدار دوري الأبطال خلال المواسم الماضية ".

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.