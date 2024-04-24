تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على تشكيل فريق ليفربول الأساسي الذي سيبدأ به مباراة إيفرتون اليوم المؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب جوديسون بارك.

ومن المتوقع أن يبدأ الليفر المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تعد مباراة اليوم مصيرية لفريق ليفربول الذي سيخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل الريدز المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 74 نقطة حصدها من 33 مباراة بواقع 22 فوز و8 تعادلات و3 هزائم، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يحتل المركز الأول برصيد 77 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة، وستذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.