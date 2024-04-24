صدمة في الاهلي بسبب إصابة مروان عطية

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن إصابة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي وموقفه من مباراة مازيمبي المقبلة.

وكان مروان عطية قد غاب عن مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت السبت، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك خبر حزين للاهلاوية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي وهو أن اللاعب لن يلحق بمباراة مازيمبي المقبلة بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا”.

وأضاف: “مروان عطية لم ينته من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، واللاعب ما زال يعاني من آلام في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة مازيمبي المقبلة”.

وتابع: “مروان عطية سيخضع لاختبار طبي بعد لقاء مازيمبي الكونغولي المقرر له الجمعة القادمة، لتحديد موقفه من المباريات القادمة”.

واختتم: “السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي لا يرغب في الاستعجال بشأن عودة مروان عطية، حتى لا تتفاقم إصابته”.