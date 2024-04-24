"التجديد بشرطين".. مهيب عبد الهادي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، مصير الظهير التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الأخير قدم عرضا له.
وقال مهيب عبر برنامجه "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "النادي الأهلي مصمم إن معلول يتقاضى ما يحصل عليه الآن وهو مليون و 200 ألف دولار، ويتم التجديد لمدة موسم واحد فقط".
وانضم علي معلول إلى النادي الأهلي في يوليو 2016، من الصفاقسي التونسي، وينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.
اقرأ أيضًا:
اجتماع وعودة من الإصابة.. كواليس مران الأهلي اليوم
رباعي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي