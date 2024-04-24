كولر يفاجئ مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي مفاجأة نادي مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تلعب الجمعة المقبلة.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقي على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع في المباراة التي ستلعب الجمعة القادمة.

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واستقر كولر على الدفع بمحمد مجدي قفشة في وسط ملعب الفريق الأحمر بدلأ من أحد الثلاثي أحمد نبيل كوكا أو عمرو السولية أو أكرم توفيق، لرغبته في الاستحواذ على الكرة، ولصناعة فرص حقيقة للتسجيل لمهاجمي الأحمر.

وكان الاهلي قد تعادل سلبيًا مع نظيره مازيمبي في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي لعبت في الكونغو السبت الماضي.

ويسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة مازيمبي القادمة بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.