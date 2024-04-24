عودة كاسترو لتدريب النصر السعودي قبل مواجهة الخليج

عاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لتدريب العالمي قبل مواجهة الخليج في بطولة الدوري.

وكان كاسترو قد غاب خلال الفترة الأخيرة عن الإشراف على تدريبات النصر السعودي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأسبوع الماضي.

وأجرى لويس كاسترو عملية جراحية، منعته من مباشرة عمله مع النصر، حيث قاد مساعده في الجهاز الفني، الفريق في الجولة الأخيرة أمام الفيحاء.

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وتواجد كاسترو في تدريبات النصر السعودي التي أقيمت اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة نظيره الخليج، الأسبوع القادم.

ويلتقي النصر نظيره الخليج، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت القادم، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة.