جوارديولا: خسارة كل شيء أمر وارد.. وأستمتع بهذه المرحلة من المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن المرحلة المتبقية من بطولة الدوري الإنجليزي تعد هي المرحلة الأكثر متعة بالنسبة له، والتي سوف يحسم من خلالها لقب البطولة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة نظيره، لملاقاة نظيره برايتون غداً، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه المرحلة من الموسم تعد هي المرحلة الأكثر متعة بالنسبة لي، حيث إن المباريات تكون أكثر حماسة خلال هذه الفترة، لأنه الوقت الذي يحسم خلاله كل شيء".

وأضاف: "الخطأ في هذه المرحلة يجعل الفريق يتخذ خطوة إلى الوراء وتجعل الأمر أكثر صعوبة، وتواجدنا في هذه المرحلة كثيراً خلال السنوات الماضية، ولذلك نحن نعلم ما يجب أن نقوم به".

وتابع: "مباراة برايتون غداً ستكون صعبة للغاية، فهي دائماً تكون من أصعب المباريات نظراً لطريقة اللعب الذي يعتمدون عليها".

وواصل: "نجحنا في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرحلة متقدمة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك ننافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، وهذا أمر كبير وقوي".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "من الممكن أن ننجح في الوصول إلى المراحل النهائية في كل هذه البطولات، ولكن وارد أن تخسر اللقب في أسبوع واحد، لذلك الأهم خلال المرحلة هي حصد البطولات.

ويحتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، جمعهم من 32 مباراة خاضهم بالمسابقة.